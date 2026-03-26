Nafta súper supera los $2000 en La Rioja: impacto en el bolsillo de los consumidores

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Recientemente, el mercado de combustibles en La Rioja ha sufrido un aumento en los precios, lo que ha provocado una notable disparidad en las tarifas de las distintas estaciones de servicio. La nafta súper de YPF se ha fijado en $2035, marcando un nuevo estándar para los conductores.

Sin embargo, los precios varían considerablemente según la estación y su ubicación. Por ejemplo, en la estación Axion del sur, el precio supera la media, alcanzando $2089, mientras que en las estaciones de Refinor se pueden encontrar opciones más económicas, como en la Rotonda del Chacho, donde la nafta se vende a $2017.

Además, se han reportado problemas de visibilidad en las tarifas en algunas estaciones, como las de plaza Trento y Av. Rivadavia, que han apagado sus carteles de precios, generando confusión entre los usuarios. Este panorama de incertidumbre afecta a los consumidores, quienes deben buscar los precios más competitivos en un contexto de constantes ajustes.

El aumento en los precios de los combustibles, sumado a la falta de información clara, impacta directamente en la economía de la comunidad riojana, que enfrenta el reto de adaptarse a esta situación. A medida que la semana avanza, se anticipa que estas condiciones seguirán influyendo en el comportamiento del mercado.