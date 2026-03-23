Productores vitivinícolas de La Rioja garantizan su financiamiento con fondo rotatorio confirmado

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El gobernador Ricardo Quintela se reunió este viernes en Casa de Gobierno con miembros de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) para ratificar la continuidad de un fondo rotatorio, esencial para el sector vitivinícola. Esta reunión tuvo lugar en un contexto de alta presión económica en el país, donde se identificaron las principales necesidades de los productores.

El intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, destacó que este programa incluye un crédito para el levantamiento de la cosecha de uva y la aceituna en Aimogasta. Además, se prevé una prórroga en el vencimiento de la factura de energía eléctrica, buscando ayudar a los productores durante los meses de mayor demanda hídrica.

Brizuela y Doria calificó la reunión como "muy fructífera", resaltando la colaboración entre el Gobierno y el sector productivo en un momento complicado. También se subrayó la importancia de estas políticas públicas, que destinan recursos provinciales para apoyar a las economías regionales en un contexto de escasez.

Por otro lado, Gustavo Dávila Cruz, síndico de la cooperativa La Riojana, valoró el fondo rotatorio como una medida financiera crucial para enfrentar los altos costos en la cosecha, resaltando que los recursos ya están en circulación en las economías locales.