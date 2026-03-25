Miércoles, 25 de Marzo 2026
Taxistas riojanos exigen ajuste tarifario del 25% por la crisis económica actual
Economía

Taxistas riojanos exigen ajuste tarifario del 25% por la crisis económica actual

Los taxistas en La Rioja piden un aumento del 25% en las tarifas debido a la baja recaudación y competencia desleal con aplicaciones de transporte. La situación financiera es crítica y esperan respuesta del municipio.

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El sector de los taxistas en La Rioja ha solicitado un aumento tarifario del 25% debido a la crisis económica que afecta la recaudación y los costos operativos. Walter Cabral, presidente de taxistas independientes, presentó una nota oficial a las autoridades, donde también se pide un cambio de paradas en la ciudad.

Cabral indicó que la competencia con plataformas de transporte como Uber está perjudicando gravemente al sector. A pesar de las ordenanzas vigentes, las regulaciones no se están cumpliendo, lo que ha generado un descontrol en el número de vehículos. El dirigente enfatizó que la situación se vuelve insostenible ante la falta de empleo y la proliferación de individuos con altos ingresos que realizan actividades de taxi de manera informal.

El presidente de taxistas independientes criticó la competencia desleal que enfrentan y la necesidad de que se regule el sector. La espera de una respuesta por parte del municipio es urgente, ya que la difícil situación económica se ve agravada por el cierre de comercios y fábricas, lo que ha reducido el movimiento de pasajeros en las calles de La Rioja.

Etiquetas: la rioja taxistas aumento tarifario competencia desleal economía municipio
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