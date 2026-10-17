Efemérides del 17 de octubre de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 17 de octubre, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 17 de octubre para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 17 de octubre de 2026

1919 – en Buenos Aires se crea la Aviación Naval (Argentina). La experiencia obtenida durante las operaciones en la Primera Guerra Mundial, modificaron los principios de la guerra marítima. Ello derivó en la creación de la División Aviación Naval dependiente de la Secretaría General del Ministerio de Marina.

– en Buenos Aires se crea la Aviación Naval (Argentina). La experiencia obtenida durante las operaciones en la Primera Guerra Mundial, modificaron los principios de la guerra marítima. Ello derivó en la creación de la División Aviación Naval dependiente de la Secretaría General del Ministerio de Marina. 1945 – una multitudinaria congregación popular con apoyo militar y policial se moviliza a la Plaza de Mayo de Buenos Aires, para exigir la liberación del ministro de Trabajo, Juan Domingo Perón, detenido por fuerzas militares, dando inicio al movimiento peronista.

– una multitudinaria congregación popular con apoyo militar y policial se moviliza a la Plaza de Mayo de Buenos Aires, para exigir la liberación del ministro de Trabajo, Juan Domingo Perón, detenido por fuerzas militares, dando inicio al movimiento peronista. 1951 – en Buenos Aires inicia sus transmisiones el primer canal de televisión de Argentina: Canal 7. Transmite el multitudinario acto político del Día de la Lealtad Peronista con un discurso de Evita Perón.

– en Buenos Aires inicia sus transmisiones el primer canal de televisión de Argentina: Canal 7. Transmite el multitudinario acto político del Día de la Lealtad Peronista con un discurso de Evita Perón. 1956 – Bobby Fischer y Donald Byrne juegan la famosa partida de ajedrez llamada «la partida del siglo».

– Bobby Fischer y Donald Byrne juegan la famosa partida de ajedrez llamada «la partida del siglo». 1963 – en la Plaza Once de Buenos Aires (Argentina), el peronismo ―proscrito por la dictadura― realiza un cabildo abierto. Andrés Framini, Ilda Pineda, Rubén A. Sosa y Julio Antún ―en el marco de la resistencia peronista― declaran el estado de movilización popular como método revolucionario para la conquista de sus objetivos.

– en la Plaza Once de Buenos Aires (Argentina), el peronismo ―proscrito por la dictadura― realiza un cabildo abierto. Andrés Framini, Ilda Pineda, Rubén A. Sosa y Julio Antún ―en el marco de la resistencia peronista― declaran el estado de movilización popular como método revolucionario para la conquista de sus objetivos. 1976 – en el pueblo argentino de Los Surgentes (provincia de Córdoba), la policía de Rosario asesina a siete presos políticos (masacre de Los Surgentes), en el marco de la dictadura de Videla.

– en el pueblo argentino de Los Surgentes (provincia de Córdoba), la policía de Rosario asesina a siete presos políticos (masacre de Los Surgentes), en el marco de la dictadura de Videla. 1982 – Rubén Ramírez, futbolista argentino.

– Rubén Ramírez, futbolista argentino. 1986 – Nicolás Richotti, baloncestista argentino.

– Nicolás Richotti, baloncestista argentino. 1991 – Brenda Asnícar, actriz y cantante argentina.

– Brenda Asnícar, actriz y cantante argentina. 2006 – en Buenos Aires (Argentina), durante la marcha en conmemoración de los 60 años del Día de la Lealtad Peronista (de 1943) se trasladan los restos del general Juan Domingo Perón a la quinta Diecisiete de Octubre, en el partido de San Vicente (en la zona sur del Gran Buenos Aires). Hubo tiroteos entre manifestantes peronistas y barrabravas antiperonistas que se encontraban presentes.

💡 ¿Sabías que...? El 17 de octubre de 1931, Al Capone, el infamous gánster estadounidense, fue condenado por evasión de impuestos, lo que llevó a su encarcelamiento y marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado en Estados Unidos. Esta condena fue notable porque, a pesar de ser conocido por múltiples crímenes, fue un delito fiscal el que finalmente lo llevó a la prisión.

En el mundo: 17 de octubre de 2026