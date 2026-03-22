Legisladores rinden homenaje a Cherquis Bialo en un emotivo acto tras su partida

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El fallecimiento de Ernesto Cherquis Bialo, un destacado periodista argentino, ha generado consternación en el ámbito de los medios de comunicación. A los 85 años, Cherquis Bialo perdió la vida el viernes por la noche en el Hospital Alemán debido a complicaciones de salud provocadas por una neumonía.

Su velorio se llevó a cabo el sábado 21 en la Legislatura porteña, donde familiares, amigos y colegas se reunieron para rendir homenaje a su legado. Entre los presentes estaban reconocidas figuras del periodismo y el deporte, como Gato Sylvestre, Chavo Fucks y Enzo Trosero, quienes compartieron momentos significativos con el periodista.

Cherquis Bialo fue un pionero en el tratamiento de la información deportiva en Argentina, aportando un estilo distintivo que enriqueció el periodismo. Su carrera abarcó la cobertura de eventos deportivos importantes y la conducción de programas clásicos. La comunidad periodística recuerda su compromiso con la verdad y su dedicación al oficio, asegurando que su influencia seguirá inspirando a nuevas generaciones de comunicadores.