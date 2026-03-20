Suspensión de recitales de Andrés Calamaro en La Rioja por causas imprevistas

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Andrés Calamaro anunció la suspensión de sus recitales en Catamarca y La Rioja debido a “razones de fuerza mayor”, según un comunicado de su equipo de producción. Aunque no se dieron detalles sobre las causas de esta decisión, los conciertos estaban programados como parte de su gira por el interior del país.

Se informó que las fechas suspendidas serán reprogramadas, lo que permitirá a quienes ya compraron sus entradas utilizarlas en los nuevos shows. La plataforma AllAccess se encargará de gestionar la devolución del dinero a quienes opten por el reintegro de los tickets adquiridos previamente. No obstante, aún no se han anunciado nuevas fechas, lo que genera incertidumbre entre los fanáticos.

La suspensión de estos eventos afecta no solo a los seguidores del artista, sino también a la economía local, que se beneficia del turismo cultural asociado a conciertos como este. La reprogramación de los shows podría ser clave para revitalizar el sector turístico en ambas provincias, que dependen de tales espectáculos para dinamizar su actividad económica.

En un contexto donde el entretenimiento en vivo ha enfrentado desafíos, la comunicación entre organizadores y público es esencial. La llegada de artistas de renombre a La Rioja representa una oportunidad para reactivar la economía local y fomentar la cultura, lo que hace que la reprogramación de los recitales sea un tema de gran interés.