Martes, 31 de Marzo 2026
Actos por Malvinas: La Rioja se prepara para conmemoraciones del 1 al 2 de abril
La Rioja

Actos por Malvinas: La Rioja se prepara para conmemoraciones del 1 al 2 de abril

La Semana de Malvinas en La Rioja incluirá una vigilia el 1 de abril con artistas destacados y un acto central el 2, buscando honrar a los Veteranos de Guerra.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La ciudadanía está invitada a participar en las actividades oficiales de la Semana de Malvinas, organizadas por el Centro de Pensionados y Veteranos de Guerra de Malvinas La Rioja “Sentimiento Argentino” en conjunto con el Gobierno provincial y el municipio Capital. Estas actividades son gratuitas y tienen como objetivo honrar la memoria de los héroes de la guerra de Malvinas.

El inicio de las actividades será el miércoles 1 de abril, a partir de las 20 horas, con una vigilia en el predio de Veteranos de Malvinas, ubicado en la avenida 2 de Abril. Se presentarán diversos artistas, entre ellos Germán Fuentes, el Ballet “Juntada Nómades” y Gloria De La Vega.

El jueves 2 de abril, las actividades continuarán con el izamiento de banderas a las 8 horas en la Plaza 25 de Mayo, seguido del acto central y desfile a las 10 horas en el mismo predio. Se espera que la comunidad se una en esta fecha de gran significado histórico y patriótico, reafirmando el compromiso con la frase: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Etiquetas: la rioja veteranos de guerra semana de malvinas actividades culturales gobierno provincial homenaje
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2696 articles →

Artículos relacionados

Peregrinación masiva al santuario del Señor de la Peña: preparativos en marcha

Gobierno provincial garantiza el pago de haberes de marzo para el próximo martes 31

Las Olimpiadas Policiales 2026 en La Rioja: un evento que une a las fuerzas de seguridad.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar