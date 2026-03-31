Actos por Malvinas: La Rioja se prepara para conmemoraciones del 1 al 2 de abril

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La ciudadanía está invitada a participar en las actividades oficiales de la Semana de Malvinas, organizadas por el Centro de Pensionados y Veteranos de Guerra de Malvinas La Rioja “Sentimiento Argentino” en conjunto con el Gobierno provincial y el municipio Capital. Estas actividades son gratuitas y tienen como objetivo honrar la memoria de los héroes de la guerra de Malvinas.

El inicio de las actividades será el miércoles 1 de abril, a partir de las 20 horas, con una vigilia en el predio de Veteranos de Malvinas, ubicado en la avenida 2 de Abril. Se presentarán diversos artistas, entre ellos Germán Fuentes, el Ballet “Juntada Nómades” y Gloria De La Vega.

El jueves 2 de abril, las actividades continuarán con el izamiento de banderas a las 8 horas en la Plaza 25 de Mayo, seguido del acto central y desfile a las 10 horas en el mismo predio. Se espera que la comunidad se una en esta fecha de gran significado histórico y patriótico, reafirmando el compromiso con la frase: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.