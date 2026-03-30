Alertan por calor extremo en La Rioja: 37°C y posibles tormentas en los próximos días

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Las temperaturas en La Rioja se mantendrán elevadas al inicio de la semana debido a una masa de aire tropical proveniente de Brasil. Este fenómeno provocará un ambiente caluroso y húmedo, con máximas que alcanzarán entre 35°C y 37°C durante el lunes y martes.

El informe meteorológico indica que la inestabilidad se centrará en el oeste provincial el lunes, mientras que el martes se espera un aumento en la frecuencia de tormentas aisladas que afectarán también el centro y sur de la provincia. Entre el miércoles y jueves, se anticipa un descenso de las temperaturas máximas a un rango de 30°C a 34°C, acompañado de tormentas más severas.

Se espera que las tormentas ingresen desde el sur en la madrugada del miércoles, con la posibilidad de ráfagas intensas, actividad eléctrica y granizo. Hacia el fin de semana, el sábado se prevén tormentas más intensas y el alivio llegará el domingo con un frente frío, que podría reducir la temperatura a solo 23°C y traer lluvias persistentes. Se aconseja a la población tomar las precauciones necesarias ante las tormentas locales que puedan desarrollarse.