Becas internacionales: La Rioja apuesta a la formación profesional en Malasia

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El Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha lanzado una convocatoria de becas internacionales para la realización de cursos y posgrados en Malasia. Esta iniciativa está orientada a la formación en áreas clave para el desarrollo global y se inserta dentro de acciones de cooperación internacional, con el objetivo de fortalecer la capacitación de profesionales riojanos en temáticas vinculadas a la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la economía internacional.

Las inscripciones ya están abiertas y presentan distintas fechas límite según la propuesta académica. Entre los cursos disponibles se destaca el "Curso sobre Transición Energética", que se enfoca en sostenibilidad y tecnología, con una fecha límite de inscripción fijada para el 30 de marzo de 2026. Este curso busca preparar a los profesionales para enfrentar los desafíos energéticos actuales, promoviendo un cambio hacia fuentes de energía más sostenibles.

Asimismo, se encuentra el "Curso de Diplomacia Económica para participantes internacionales", cuya fecha de cierre para inscripciones es el 12 de mayo de 2026. Este curso tiene como objetivo capacitar a los participantes en estrategias de diplomacia económica, un aspecto fundamental para el desarrollo de relaciones comerciales y políticas en un contexto globalizado.

El "Curso 'Big Data Bonanza: una auditoría digital'" también forma parte de esta oferta educativa, y tiene como fecha límite de inscripción el 10 de abril de 2026. Este programa se centrará en el análisis de grandes volúmenes de datos, una habilidad cada vez más demandada en el mundo laboral actual.

Además, se ofrece un "Programa de Liderazgo en Tecnología Climática y Transición Energética", que busca dotar a los participantes de herramientas para liderar iniciativas relacionadas con el cambio climático. La inscripción para este programa se cerrará el 24 de junio de 2026.

Por último, el curso "Empoderando la transición energética: sistemas integrados de energía solar y sostenible" ofrece un enfoque práctico para la implementación de tecnologías renovables, y su fecha límite de inscripción es el 30 de abril de 2026. Esta oferta educativa se encuentra alineada con las políticas de desarrollo sostenible impulsadas por el Gobierno provincial.

Las personas interesadas en participar de estos cursos pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected] para obtener más información. De esta manera, el Gobierno provincial continúa promoviendo oportunidades de formación internacional, orientadas al desarrollo de capacidades estratégicas y a la inserción de profesionales en escenarios globales, lo que representa un paso importante hacia la modernización y el fortalecimiento del capital humano en la región.