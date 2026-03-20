Cambios en los horarios de atención de Yanapay afectan a los usuarios en La Rioja

El dispositivo Yanapay, dependiente de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, modificará su esquema de atención a partir del 6 de abril. Con el objetivo de mejorar la asistencia integral a la comunidad, el horario de atención se ampliará, ofreciendo turnos tanto por la mañana como por la tarde.
De lunes a viernes, el equipo técnico estará disponible de 08:00 a 13:00 por la mañana y de 14:00 a 19:00 por la tarde. Esta decisión busca garantizar un mejor acceso a los servicios relacionados con la diversidad y el género, destacando la necesidad de adaptar los horarios para atender a quienes requieren asistencia.
Yanapay continuará operando en su sede habitual, ubicada en Facundo Quiroga 1841, reafirmando su compromiso con el acompañamiento en temas de género y diversidad. Además, se mantiene disponible una línea telefónica para consultas no presenciales: 3804640054.