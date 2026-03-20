Cambios en los horarios de atención de Yanapay afectan a los usuarios en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El dispositivo Yanapay, dependiente de la Secretaría de la Mujer y Diversidad, modificará su esquema de atención a partir del 6 de abril. Con el objetivo de mejorar la asistencia integral a la comunidad, el horario de atención se ampliará, ofreciendo turnos tanto por la mañana como por la tarde.

De lunes a viernes, el equipo técnico estará disponible de 08:00 a 13:00 por la mañana y de 14:00 a 19:00 por la tarde. Esta decisión busca garantizar un mejor acceso a los servicios relacionados con la diversidad y el género, destacando la necesidad de adaptar los horarios para atender a quienes requieren asistencia.

Yanapay continuará operando en su sede habitual, ubicada en Facundo Quiroga 1841, reafirmando su compromiso con el acompañamiento en temas de género y diversidad. Además, se mantiene disponible una línea telefónica para consultas no presenciales: 3804640054.