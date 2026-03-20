Cambios en los horarios de Rioja Bus por feriados: qué esperar este mes

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La empresa Rioja Bus ha anunciado un cronograma especial para el servicio de transporte público durante los feriados del 23 y 24 de marzo. Estos días, el servicio comenzará a las 7.00 horas con una frecuencia adaptada a la festividad.

Se informó que las líneas rurales no funcionarán los días lunes y martes, lo que obligará a los usuarios a planificar sus traslados con anticipación. La normalización de los recorridos se llevará a cabo de forma escalonada, comenzando el miércoles 25 con las líneas Ruta Nº 6 y Ruta Nº 25, seguida por la Ruta Nº 5 el jueves 26, y el retorno a horarios habituales de las líneas Ruta Nº 6 y Ruta Nº 25 el viernes 27.

Se recomienda a los pasajeros estar atentos a estos cambios y a la reprogramación de las líneas hacia el interior para evitar inconvenientes durante la próxima semana.