Capacitación laboral: un paso clave para el desarrollo del proyecto Vicuña según Páez

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La situación laboral en la minería de Villa Unión ha sido objeto de preocupación por parte del intendente Hugo Páez, quien destacó la necesidad de formación profesional para los residentes locales. Durante un encuentro con autoridades de Vinchina y Villa Castelli, se discutió la problemática de la mano de obra en relación con la Minera Vicuña.

Páez subrayó que la falta de capacitación local es el principal obstáculo para acceder a empleos en el sector, y mencionó una limitación legal que favorece la contratación de personal de la provincia vecina. Según el intendente, es esencial preparar a los habitantes para que puedan acceder a esos puestos laborales.

Además, expresó su preocupación por el desgaste de las rutas provinciales debido al transporte de gran porte asociado a las actividades mineras. Páez reconoció la falta de comunicación entre el gobierno y las mineras, sugiriendo la necesidad de establecer una mesa de trabajo conjunta para aclarar dudas y evitar malas interpretaciones sobre los intereses de los jefes comunales.

El intendente enfatizó que su objetivo es fomentar un diálogo constante entre el gobierno, las empresas mineras y los intendentes, con el fin de abordar la problemática de manera institucional y no personal, señalando que la capacitación de la mano de obra local es fundamental para el desarrollo económico de la región.