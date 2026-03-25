Miércoles, 25 de Marzo 2026
Chamical recuerda el golpe de Estado: un acto de reflexión y memoria colectiva
La Rioja

Chamical recuerda el golpe de Estado: un acto de reflexión y memoria colectiva

El 24 de marzo, La Rioja conmemoró los 50 años del Golpe de Estado en una jornada en Chamical, con actividades que incluyeron la señalización de la Ruta de los Mártires y un acto central encabezado por el gobernador Ricardo Quintela. La memoria y la justicia fueron los ejes de un evento que reunió a autoridades, estudiantes y organizaciones sociales.

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El Gobierno de La Rioja conmemoró el 50 aniversario del golpe de Estado con una serie de actividades en Chamical. Se realizaron acciones como la señalización de la Ruta de los Mártires y la reposición de la señalización del Sitio de Memoria en la Iglesia El Salvador, además de la instalación de una placa en la sede de la UNLaR.

El acto central, encabezado por el gobernador Ricardo Quintela el 24 de marzo, reunió a una multitud de vecinos, estudiantes y autoridades en un ambiente de reflexión. Durante su discurso, el secretario de Derechos Humanos, Délfor “Pocho” Brizuela, destacó la importancia de la memoria histórica y la construcción de un futuro basado en la verdad y la justicia.

Brizuela enfatizó que el acto de recordar no solo busca honrar el pasado, sino también construir un camino hacia un presente y futuro más justos. Además, hizo hincapié en la necesidad de enfrentar la violencia con amor y unidad, rechazando cualquier forma de tiranía digital y discursos de odio.

Etiquetas: la rioja chamical golpe de estado derechos humanos gobierno provincial memoria histórica
TL;DR

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