Chamical se suma a la conmemoración del Nunca Más con nuevas actividades y señalización

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El Gobierno provincial de La Rioja ha organizado una serie de actividades con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976. Estas iniciativas buscan mantener viva la memoria colectiva, reafirmando el compromiso con la consigna de Nunca Más.

El lunes 23 de marzo, se realizará la señalización del Galpón Interno del Servicio Penitenciario Provincial, conocido como “Luna Park”, un sitio que fue centro de detención y tortura. Esta actividad se llevará a cabo a las 20 horas en la Plaza de la Memoria “Carlos Illanez”.

La jornada principal se desarrollará el 24 de marzo en Chamical, comenzando a las 11 horas con la señalización de la Casa Parroquial de la Iglesia El Salvador, un lugar significativo relacionado con los mártires riojanos. Además, se reconocerá a miembros de la comunidad universitaria en la sede regional de la UNLaR.

La jornada culminará con la tradicional Marcha de las Madres a las 19 horas en la Plaza 25 de Mayo, seguida de un festival en la Casa de la Memoria. Las actividades continuarán durante todo el mes y a lo largo del año, destacando el compromiso de La Rioja con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.