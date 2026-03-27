Viernes, 27 de Marzo 2026
Chilecito avanza en la lucha contra las drogas con la aprobación del narcotest para funcionarios
La Rioja

Chilecito avanza en la lucha contra las drogas con la aprobación del narcotest para funcionarios

El Concejo Deliberante de Chilecito aprobó una ordenanza que establece narcotests cada 90 días para funcionarios públicos, buscando garantizar la transparencia en la función pública. La medida, impulsada por el concejal Nicolás Brizuela, se aplicará a funcionarios hasta el tercer nivel y contempla mecanismos de acompañamiento para quienes den positivo. Esta iniciativa podría influir en legislaciones provinciales futuras.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Concejo Deliberante de Chilecito ha aprobado una nueva ordenanza que establece la obligatoriedad de someterse a narcotest periódicos para funcionarios públicos y concejales, con el objetivo de aumentar la transparencia en la gestión pública. Esta iniciativa, impulsada por el concejal radical Nicolás Brizuela, había sido presentada el año pasado y pasó por un extenso proceso de debate en distintas comisiones.

La normativa afecta a funcionarios de hasta el tercer nivel jerárquico del Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo, el Juzgado de Faltas y la Fiscalía Municipal. Los exámenes toxicológicos se realizarán cada 90 días de manera aleatoria y correrán por cuenta de cada funcionario. Brizuela enfatizó que el propósito es fomentar la credibilidad en la función pública y dar el ejemplo.

En caso de un resultado positivo, el funcionario deberá tomar una licencia médica y será apartado de sus funciones hasta completar un tratamiento, presentado un certificado que acredite su recuperación para reintegrarse. Además, los análisis detectarán sustancias como marihuana y cocaína, respetando la normativa sobre protección de datos personales. Brizuela expresó que esta medida podría ser un modelo a seguir en otros concejos y en la Legislatura provincial.

Etiquetas: chilecito transparencia narcotest funcionarios públicos gobierno municipal ordenanza
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2611 articles →

Artículos relacionados

Cultura y memoria: la Semana de Malvinas se celebra en el Parque de las Juventudes

Operativo de mantenimiento en rutas: mejoras para la seguridad vial en La Rioja

El Centro Ambiental Winti inicia el ciclo 2026 con gran participación estudiantil en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar