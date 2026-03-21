Sábado, 21 de Marzo 2026
Corsos en el Parque Lineal Yacampis: una fiesta de luces y colores este sábado
La Rioja

Corsos en el Parque Lineal Yacampis: una fiesta de luces y colores este sábado

Este sábado, el Parque Lineal Yacampis será el epicentro de los corsos riojanos, con más de diez agrupaciones que brindarán espectáculos vibrantes y coloridos. La entrada es gratuita y se ofrecerán sorteos y premios, reforzando la importancia cultural del evento. Además, habrá un sector gastronómico y un mercado popular, ideal para disfrutar en familia. Una celebración de la identidad local que no te podes perder.

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Este sábado, el Parque Lineal Yacampis será el escenario de los esperados corsos riojanos, un evento que comenzará a las 20 horas. La celebración promete ser una noche vibrante, con la participación de comparsas y murgas de la Capital y el interior, invitando a la comunidad a disfrutar de un espectáculo gratuito lleno de música y danza.

Más de diez agrupaciones, incluyendo O’Beleza, Pequeño Brillo y Elegancia, así como La Banda de Tesho y Los Elegantes del 4, se presentarán en una muestra que resalta la importancia cultural de la región. Además de las actuaciones, habrá sorteos y premios para los grupos participantes, reconociendo su esfuerzo por enriquecer la cultura local.

El evento también contará con un sector gastronómico y un mercado popular, ofreciendo opciones para disfrutar en familia. La organización es resultado del trabajo conjunto de varias áreas del Gobierno provincial y el Municipio Capital, asegurando una propuesta accesible y de calidad para todos los asistentes. Los corsos no solo celebran el arte, sino que fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad cultural de la comunidad.

Etiquetas: la rioja corsos riojanos cultura parque lineal yacampis gobierno provincial evento gratuito
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