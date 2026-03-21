Corsos en el Parque Lineal Yacampis: una fiesta de luces y colores este sábado

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Este sábado, el Parque Lineal Yacampis será el escenario de los esperados corsos riojanos, un evento que comenzará a las 20 horas. La celebración promete ser una noche vibrante, con la participación de comparsas y murgas de la Capital y el interior, invitando a la comunidad a disfrutar de un espectáculo gratuito lleno de música y danza.

Más de diez agrupaciones, incluyendo O’Beleza, Pequeño Brillo y Elegancia, así como La Banda de Tesho y Los Elegantes del 4, se presentarán en una muestra que resalta la importancia cultural de la región. Además de las actuaciones, habrá sorteos y premios para los grupos participantes, reconociendo su esfuerzo por enriquecer la cultura local.

El evento también contará con un sector gastronómico y un mercado popular, ofreciendo opciones para disfrutar en familia. La organización es resultado del trabajo conjunto de varias áreas del Gobierno provincial y el Municipio Capital, asegurando una propuesta accesible y de calidad para todos los asistentes. Los corsos no solo celebran el arte, sino que fortalecen el sentido de pertenencia y la identidad cultural de la comunidad.