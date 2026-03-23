Lunes, 23 de Marzo 2026
Corsos Riojanos: el Parque Lineal Yacampis se transforma en fiesta este sábado a la noche
La Rioja

Corsos Riojanos: el Parque Lineal Yacampis se transforma en fiesta este sábado a la noche

Este sábado a las 20, el Parque Lineal Yacampis recibirá a más de diez comparsas y murgas en los Corsos Riojanos, una celebración gratuita de música y danza. Habrá sorteos y un sector gastronómico, ideal para disfrutar en familia.

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Este sábado, a partir de las 20, el Parque Lineal Yacampis será el escenario de una celebración cultural con la realización de los tradicionales Corsos Riojanos. Este evento gratuito contará con la participación de más de diez agrupaciones, incluyendo comparsas, murgas y batucadas provenientes de la Capital y del interior provincial, prometiendo una noche vibrante de música y danza.

Entre las agrupaciones que participarán se destacan O’Beleza, Pequeño Brillo, La Barra y Murga Los Bohemios del Parque. Además, se realizarán sorteos y se entregarán premios a las agrupaciones, reconociendo su esfuerzo y creatividad a lo largo del año. También habrá un sector gastronómico y un mercado popular, ideal para disfrutar en familia.

La organización del evento es resultado de la colaboración entre diversas áreas del Gobierno provincial, garantizando una propuesta accesible y de calidad. Este acontecimiento subraya la importancia de la cultura local, contribuyendo a la difusión de tradiciones y al fortalecimiento de los lazos comunitarios, generando altas expectativas tanto entre los participantes como entre los asistentes.

Etiquetas: la rioja corsos riojanos cultura eventos gobierno provincial música y danza
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