Lunes, 23 de Marzo 2026
Corsos Riojanos: Un éxito multitudinario con más de 20 mil asistentes en Yacampis
La Rioja

Corsos Riojanos: Un éxito multitudinario con más de 20 mil asistentes en Yacampis

Más de 20 mil personas disfrutaron de los Corsos Riojanos en el Parque Lineal Yacampis, consolidando este evento como un pilar cultural de la provincia. Comparsas y murgas brillaron en una celebración que impulsa la inclusión y el desarrollo local, atrayendo tanto a locales como a turistas.

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Más de 20 mil personas se dieron cita en el Parque Lineal Yacampis durante los Corsos Riojanos, un evento que se ha consolidado como una de las propuestas culturales más destacadas de la provincia. Comparsas, murgas y batucadas de la Capital y del interior presentaron espectáculos llenos de color y creatividad, reflejando el esfuerzo de las agrupaciones a lo largo del año.

Entre las agrupaciones que brillaron en esta fiesta popular se encontraron O’Beleza, Pequeño Brillo, Los Elegantes del 4 y La Barra, quienes fueron aclamados por el público. Además, el evento ofreció espacios gastronómicos y stands institucionales, creando un ambiente familiar que combinó cultura, entretenimiento y desarrollo local.

Durante la celebración, se otorgaron reconocimientos en diversas categorías, destacando a los Elegantes del 4 como la mejor comparsa y a La Barra como la mejor batucada. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Menem, enfatizó la importancia de estos corsos como un espacio de encuentro y fortalecimiento cultural, promoviendo la inclusión y el desarrollo comunitario.

Etiquetas: la rioja corsos riojanos cultura evento desarrollo local participación comunitaria
TL;DR

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