Jueves, 26 de Marzo 2026
Corte de tránsito en Av. Oyola: vecinos deben planificar rutas alternativas este jueves
La Rioja

Corte de tránsito en Av. Oyola: vecinos deben planificar rutas alternativas este jueves

Este jueves 26 de marzo, la circulación en la Av. José Jesús Oyola en la capital de La Rioja estará interrumpida por mantenimiento de EDELAR. Se recomienda planificar rutas alternativas entre las 8:30 y las 13:30 para evitar demoras.

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El tránsito en la Av. José Jesús Oyola de la capital de La Rioja se verá interrumpido el jueves 26 de marzo debido a un operativo de mantenimiento técnico llevado a cabo por EDELAR. Esta interrupción afectará el recorrido norte-sur en el tramo entre Aspirante García y San Nicolás de Bari (O).

Las tareas de mantenimiento están programadas para realizarse entre las 8:30 y las 13:30 horas, con el propósito de mejorar la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro más confiable. Desde la organización del operativo se enfatiza la importancia de estas acciones para aumentar la calidad y seguridad del servicio.

Se solicita a los vecinos y transeúntes que tengan precaución al transitar por la zona afectada y se recomienda a los conductores buscar rutas alternativas para evitar inconvenientes. Al finalizar los trabajos, se espera que el flujo vehicular se normalice de inmediato, permitiendo el restablecimiento completo del tránsito en la avenida.

Etiquetas: la rioja edelar mantenimiento tránsito obras públicas infraestructura eléctrica
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