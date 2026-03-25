Miércoles, 25 de Marzo 2026
Corte total de ruta en Lamadrid: vecinos preocupados por incumplimiento de obras
La Rioja

Corte total de ruta en Lamadrid: vecinos preocupados por incumplimiento de obras

La comunidad de Lamadrid lleva a cabo un corte total de ruta en protesta contra la minera Vicuña, exigiendo la incorporación de mano de obra local. Alrededor de 40 manifestantes buscan forzar un diálogo tras años de promesas incumplidas.

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Habitantes de Lamadrid han comenzado un corte total de ruta en protesta contra la empresa minera Vicuña. Este reclamo se origina tras años de demandas ignoradas sobre la contratación de mano de obra local. Según el intendente Luis Orquera, la empresa utiliza los caminos del departamento sin cumplir con su compromiso de empleo para los vecinos.

Orquera expresó que la medida del corte es extrema, buscando forzar un diálogo después de haber agotado las comunicaciones previas. “Con esta empresa agotamos los diálogos, porque son indiferentes a nosotros”, afirmó. En este momento, alrededor de 40 personas participan de la protesta, la cual se lleva a cabo de manera pacífica y por tiempo indeterminado.

El intendente destacó que hay personal capacitado en áreas como gastronomía, perforación y manejo de vehículos que no ha sido considerado por la firma. Además, subrayó que la situación es preocupante ya que Vicuña es la única empresa que transita por sus caminos sin brindar empleo a la gente de Jáchal ni de Lamadrid.

Orquera también señaló que mantiene comunicación con otros intendentes del Valle del Bermejo, quienes comparten la necesidad de priorizar el empleo local. Mientras esperan una respuesta de la minera, el intendente planea informar al Gobernador sobre la situación en cuanto se defina el futuro de la protesta.

Etiquetas: lamadrid protesta corte de ruta minería gobierno municipal vicuña
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