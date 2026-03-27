Viernes, 27 de Marzo 2026
Cultura y memoria: la Semana de Malvinas se celebra en el Parque de las Juventudes
La Rioja

Cultura y memoria: la Semana de Malvinas se celebra en el Parque de las Juventudes

El 28 de marzo, a las 19:00 hs, el Parque de las Juventudes será el escenario de un emotivo encuentro cultural en honor a los veteranos de Malvinas. Con actividades como charlas y música, se busca fomentar la memoria colectiva y la solidaridad, incluyendo una colecta de útiles escolares y alimentos para escuelas rurales. Un evento que promete conectar a las nuevas generaciones con su historia.

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El próximo sábado 28 de marzo, a las 19:00 hs, se llevará a cabo un emotivo encuentro cultural en el Parque de las Juventudes, convocado por el Centro de Pensionados y Veteranos de Guerra de Malvinas La Rioja "Sentimiento Argentino". La actividad, situada en Av. René Favaloro y Carlos Saúl Menem, tiene como objetivo honrar el 44° aniversario del 2 de Abril, recordando la misión de recuperación de las Islas Malvinas en 1982.

La comunidad está invitada a participar de diversas actividades, que incluirán el Museo Itinerante de Malvinas presentado por Juan González, hijo de un veterano, quien compartirá un testimonio personal. También se organizará una charla donde veteranos relatarán sus experiencias durante el conflicto, ofreciendo una visión conmovedora de los acontecimientos.

Entre las actividades programadas, se contará con la actuación de la Banda de Música del Regimiento de Infantería de Montaña 15 y el Elenco de Música de la Secretaría de Cultura de la Provincia, así como la presentación del Cuerpo de Baile del Área de Cultura Municipal. Además, habrá una colecta solidaria para escuelas rurales de la provincia, recibiendo útiles escolares, ropa de abrigo y alimentos no perecederos.

Este evento representa no solo un homenaje a quienes lucharon por la soberanía nacional, sino también una oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones el valor de la identidad y la memoria colectiva de La Rioja.

Etiquetas: la rioja veteranos de guerra encuentro cultural conmemoración malvinas solidaridad memoria colectiva
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