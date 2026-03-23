Derechos humanos en La Rioja: un llamado a la reflexión en el 24 de marzo

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En el contexto del 50° aniversario del Golpe Cívico-Militar del 24 de marzo de 1976, el Gobierno de La Rioja expresó su claro posicionamiento político ante el Gobierno nacional. La conmemoración se centró en la defensa de la memoria, la verdad y la justicia, cuestionando abiertamente las posturas negacionistas que, según la administración provincial, están ganando terreno.

El secretario de Derechos Humanos, Delfor “Pocho” Brizuela, acusó al Gobierno nacional de intentar negar los crímenes de la dictadura y de resucitar discursos rechazados por la sociedad argentina. Brizuela enfatizó que “la gravedad no es solo la negación, sino la reivindicación de la dictadura”, subrayando la responsabilidad del Estado terrorista en la violencia ejercida contra el pueblo.

El Gobierno provincial también se pronunció en contra de la “teoría de los dos demonios”, destacando que el modelo económico de la dictadura dejó secuelas que aún perduran en la actualidad. En este sentido, Brizuela reclamó por “una Argentina con pan, techo y trabajo”, integrando un componente social a su mensaje político.

La administración riojana reafirmó su apoyo a los juicios por delitos de lesa humanidad, reivindicó la memoria de los 30.000 desaparecidos y exigió el fin del pacto de silencio de los represores. Durante marzo, se llevarán a cabo diversas actividades conmemorativas, incluyendo señalizaciones en sitios relacionados con el terrorismo de Estado y vigilias.