Desfile cívico militar cancelado en Anjullón: la crisis económica afecta celebraciones locales

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La Municipalidad de Castro Barros ha decidido suspender el desfile cívico militar programado para el 25 de Mayo en Anjullón. Esta determinación fue tomada durante una reunión encabezada por el secretario de Desarrollo Social, Alejandro Herrera, junto a miembros de la comunidad educativa local.

La medida responde a la actual crisis económica y social del país, buscando asegurar un uso responsable de los recursos municipales. A pesar de esta suspensión, las demás actividades protocolares del 25 de Mayo se llevarán a cabo con normalidad, lo que incluye actos que son esenciales para la celebración de esta fecha significativa en la historia argentina.

La decisión ha suscitado diversas reacciones entre los habitantes de Anjullón; algunos apoyan la suspensión considerando la situación económica, mientras que otros lamentan la falta de un evento que tradicionalmente une a la comunidad. Aun así, las autoridades locales subrayan la importancia de mantener el espíritu de celebración y la identidad cultural de la población.

El municipio reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con los vecinos, priorizando sus necesidades y adaptándose a las circunstancias actuales. Se espera que en el futuro se puedan realizar nuevas actividades que fortalezcan el sentido de pertenencia en la comunidad.