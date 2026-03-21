Sábado, 21 de Marzo 2026
EDELaR interrumpirá el servicio en Barrio Alpes Riojanos tras choque de camionero
La Rioja

EDELaR interrumpirá el servicio en Barrio Alpes Riojanos tras choque de camionero

Un camión chocó contra una columna eléctrica en el Barrio Alpes Riojanos, causando daños. Aunque el servicio sigue activo, se planea un reemplazo urgente que interrumpirá momentáneamente el suministro. Se aconseja precaución a los vecinos y conductores en la zona.

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Un camión estuvo involucrado en un siniestro vial en el Barrio Alpes Riojanos, chocando contra una columna del tendido eléctrico. A pesar de los daños materiales significativos en la estructura, las autoridades informaron que el servicio eléctrico continúa funcionando con normalidad en la zona.

Sin embargo, se ha determinado que es urgente reemplazar la columna para prevenir riesgos. Las autoridades han señalado que será necesario interrumpir el servicio de manera temporal durante el proceso de sustitución. Esto causará una breve afectación a los vecinos del sector mientras se realizan los trabajos técnicos.

Equipos de trabajo están en el lugar coordinando las maniobras de reparación. Se aconseja a los residentes y conductores en las cercanías del Barrio Alpes Riojanos que circulen con precaución debido a la presencia de maquinaria pesada y personal realizando tareas en la vía pública.

Etiquetas: la rioja barrio alpes riojanos accidente de tránsito obras públicas seguridad servicios públicos
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