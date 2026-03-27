Viernes, 27 de Marzo 2026
El Centro Ambiental Winti inicia el ciclo 2026 con gran participación estudiantil en La Rioja
La Rioja

El Centro Ambiental Winti inicia el ciclo 2026 con gran participación estudiantil en La Rioja

Más de 6 mil estudiantes de sexto grado de La Rioja participan en el ciclo 2026 del Centro Ambiental Interactivo Winti, promoviendo la educación ambiental y la inclusión. Se espera que esta experiencia impacte positivamente en sus proyectos escolares.

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Más de 6 mil estudiantes de sexto grado de toda la provincia de La Rioja participan en el ciclo 2026 del Centro Ambiental Interactivo Winti, que ofrece actividades recreativas y educativas enfocadas en el medio ambiente. La inauguración tuvo lugar en el predio de Parque Arauco, donde asistieron 65 estudiantes de las escuelas Pío XII y N° 256 “Gregoria Matorras de San Martín” de Aimogasta.

Lucía Ártico, coordinadora del programa, expresó su entusiasmo por la participación, destacando que la matrícula de sexto grado en la provincia es de casi 6.700 alumnos. “Es un gran desafío organizar el traslado de todos los chicos para vivir esta experiencia enriquecedora, que impacta en sus proyectos escolares y ferias de ciencias”, comentó Ártico.

Los recorridos diarios incluyen instituciones de diversas áreas, tanto públicas como privadas, rurales y municipales. “Todas las instituciones están convocadas y son bienvenidas en nuestro centro”, añadió. Este programa, que cumple su quinto año consecutivo, busca fortalecer la conciencia ambiental entre las nuevas generaciones, convirtiendo a los estudiantes en agentes de cambio en sus comunidades.

Etiquetas: la rioja centro ambiental interactivo winti educación ambiental actividades recreativas aimogasta estudiantes
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