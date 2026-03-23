Lunes, 23 de Marzo 2026
El Parque Solar Arauco impulsa a La Rioja hacia un futuro más sostenible
La Rioja

El Parque Solar Arauco impulsa a La Rioja hacia un futuro más sostenible

La cobertura de energías limpias en el Parque Solar Arauco aumentará del 75% al 90%, generando empleo para 150 personas y fortaleciendo la matriz energética local. La finalización del proyecto se prevé en un mes y medio, con pruebas inminentes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 46 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Parque Solar Arauco se encuentra en una fase avanzada de construcción, lo que permitirá aumentar la cobertura de energías limpias del 75% al 90%. Este avance se presentó en una jornada de prensa, donde se destacó su impacto positivo en el empleo local y en la matriz energética de la región. Actualmente, el proyecto genera empleo para aproximadamente 150 personas.

El ingeniero Emmanuel Rejal, director del parque, mencionó que varios bloques ya están listos para inyectar energía, con el montaje mecánico de los seguidores solares en curso. El montaje eléctrico, que incluye la instalación de paneles, comenzará pronto, y se estima que en un mes y medio el parque estará completamente operativo.

Rejal subrayó que este tipo de obras son escasas en el país y tienen un impacto significativo en las economías regionales, especialmente en el departamento Arauco. Además, el parque contará con un sistema híbrido que permitirá la generación de energía solar y eólica desde un mismo complejo.

Aunque se alcance el 100% de cobertura de la demanda provincial, el sistema permanecerá conectado a la red nacional para asegurar un suministro constante, dado que las energías renovables dependen de recursos variables como el sol y el viento.

Etiquetas: arauco parque solar energías renovables empleo local infraestructura energética la rioja
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2497 articles →

Artículos relacionados

Fiestas patronales de San José: la celebración une a la comunidad en La Rioja

Niños del Interior en La Rioja reciben 300 bicicletas donadas por Martín Casas

Sismo leve en el oeste riojano: vecinos reportan sensación de temblor a mediodía
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar