El Parque Solar Arauco impulsa a La Rioja hacia un futuro más sostenible

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El Parque Solar Arauco se encuentra en una fase avanzada de construcción, lo que permitirá aumentar la cobertura de energías limpias del 75% al 90%. Este avance se presentó en una jornada de prensa, donde se destacó su impacto positivo en el empleo local y en la matriz energética de la región. Actualmente, el proyecto genera empleo para aproximadamente 150 personas.

El ingeniero Emmanuel Rejal, director del parque, mencionó que varios bloques ya están listos para inyectar energía, con el montaje mecánico de los seguidores solares en curso. El montaje eléctrico, que incluye la instalación de paneles, comenzará pronto, y se estima que en un mes y medio el parque estará completamente operativo.

Rejal subrayó que este tipo de obras son escasas en el país y tienen un impacto significativo en las economías regionales, especialmente en el departamento Arauco. Además, el parque contará con un sistema híbrido que permitirá la generación de energía solar y eólica desde un mismo complejo.

Aunque se alcance el 100% de cobertura de la demanda provincial, el sistema permanecerá conectado a la red nacional para asegurar un suministro constante, dado que las energías renovables dependen de recursos variables como el sol y el viento.