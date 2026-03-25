El TSJ de La Rioja responde a denuncias de violencia laboral contra magistrada

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El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, encabezado por su presidente Claudio Saúl, ha iniciado actuaciones en respuesta a múltiples denuncias formales por violencia laboral y mora judicial que involucran a una magistrada del fuero local. Estas denuncias, presentadas por agentes y abogados, han llevado al TSJ a actuar para asegurar el debido proceso y la defensa de la magistrada.

Saúl explicó que el proceso no comenzó de oficio, sino que es el resultado de expedientes acumulados en la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial, donde se registran quejas sobre la situación laboral de los agentes judiciales y secretarias, así como presentaciones de abogados particulares. El magistrado destacó que la intervención se basa en la Constitución Provincial y el Reglamento Disciplinario vigente, buscando garantizar el derecho de defensa y promover condiciones laborales respetuosas en el sistema judicial.

Desde el máximo tribunal provincial, se ha descartado cualquier trasfondo político en estas actuaciones, enfatizando que responder a denuncias reiteradas es parte del ejercicio responsable de sus funciones. Esto refleja un compromiso con la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de la justicia, abordando un tema crítico en la administración judicial de La Rioja.