Martes, 24 de Marzo 2026
Estudiantes de La Rioja tienen la oportunidad de brillar en canto coral y ballet
La Rioja

Estudiantes de La Rioja tienen la oportunidad de brillar en canto coral y ballet

La Universidad Nacional de La Rioja lanza convocatorias para Canto Coral y Ballet Folklórico, promoviendo la participación artística y cultural de su comunidad. Las audiciones garantizan inclusión y preparación para los interesados.

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La Universidad Nacional de La Rioja (UNDeC) invita a todos los interesados a sumarse a sus actividades culturales de Canto Coral y Ballet Folklórico, diseñadas para promover la participación artística en la comunidad universitaria. Estas propuestas están abiertas a estudiantes, docentes y nodocentes de la UNDeC y del CONAG, evidenciando el compromiso de la institución con el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

Para formar parte del Canto Coral UNdeC, los aspirantes deberán pasar por una audición, que incluirá sesiones previas para trabajar en ejercicios vocales y recibir información sobre la evaluación. Este proceso tiene como objetivo crear un entorno inclusivo y preparatorio para todos los postulantes.

El Ballet Folklórico UNdeC también ofrece una plataforma para que la comunidad universitaria se involucre en las danzas y tradiciones culturales argentinas. Ambas actividades no solo fomentan el arte, sino que también impulsan el desarrollo cultural regional.

Los interesados pueden obtener más información en la Oficina de la Secretaría de Gestión Comunitaria, ubicada en el Edificio Centro, de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 hs. Para consultas, se pueden comunicar con el Prof. Eduardo Melián al 3825-675693 para Canto Coral, y con el Prof. Damián Sánchez al 3825-532745 para Ballet Folklórico.

Etiquetas: la rioja unlar canto coral ballet folklórico cultura comunidad
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