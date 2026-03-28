Sábado, 28 de Marzo 2026
Exposición "Raíces y glorias riojanas" celebrará la identidad provincial en marzo
La Rioja

Exposición "Raíces y glorias riojanas" celebrará la identidad provincial en marzo

Este 27 y 28 de marzo, la Casa de Gobierno albergará “Raíces y glorias riojanas”, una muestra fotográfica que honra a 20 mujeres destacadas en el deporte local. La entrada es libre y gratuita.

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Este 27 y 28 de marzo, a partir de las 18, se inaugurará la muestra fotográfica “Raíces y glorias riojanas” en la explanada de la Casa de Gobierno. La exposición rendirá homenaje a 20 mujeres destacadas en el ámbito deportivo de La Rioja.

El objetivo de la muestra es resaltar la fuerza y el compromiso de las deportistas, presentando imágenes que cuentan sus historias de superación y logros. Según los organizadores, esta actividad no solo destaca los éxitos individuales, sino que también pone en valor el desarrollo deportivo en la provincia.

Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer las historias detrás de cada mujer homenajeada, lo que representa un aporte significativo al deporte riojano y un ejemplo para las nuevas generaciones. La entrada será libre y gratuita, ofreciendo un espacio de reconocimiento sobre el importante papel de las mujeres en el deporte provincial.

Etiquetas: la rioja mujeres deportistas exposición fotográfica raíces y glorias empoderamiento deporte provincial
TL;DR

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