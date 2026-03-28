Exposición "Raíces y glorias riojanas" celebrará la identidad provincial en marzo

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Este 27 y 28 de marzo, a partir de las 18, se inaugurará la muestra fotográfica “Raíces y glorias riojanas” en la explanada de la Casa de Gobierno. La exposición rendirá homenaje a 20 mujeres destacadas en el ámbito deportivo de La Rioja.

El objetivo de la muestra es resaltar la fuerza y el compromiso de las deportistas, presentando imágenes que cuentan sus historias de superación y logros. Según los organizadores, esta actividad no solo destaca los éxitos individuales, sino que también pone en valor el desarrollo deportivo en la provincia.

Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer las historias detrás de cada mujer homenajeada, lo que representa un aporte significativo al deporte riojano y un ejemplo para las nuevas generaciones. La entrada será libre y gratuita, ofreciendo un espacio de reconocimiento sobre el importante papel de las mujeres en el deporte provincial.