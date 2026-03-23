Fiestas patronales de San José: la celebración une a la comunidad en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La fiesta patronal en honor a San José se celebró el 21 de marzo en el paraje homónimo, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 6. Este evento reunió a numerosos vecinos y visitantes, destacando la importancia de la tradición y la fe en la comunidad. La organización estuvo a cargo de Leopoldo Molina, quien mencionó que la festividad tiene una historia familiar de aproximadamente dieciséis años, continuada por él y sus hermanos.

La colaboración del gobernador Ricardo Quintela fue resaltada por Molina, quien agradeció su apoyo constante a la realización de la fiesta. Esta celebración no solo convoca a la comunidad local, sino que atrae a personas de la capital y otras localidades, con cerca de doscientas personas asistiendo el año anterior, lo que refleja su creciente popularidad.

Durante la jornada, se llevó a cabo una tradicional procesión con participación de agrupaciones gauchas de la provincia, seguida de una misa y varios bautismos. Los asistentes disfrutaron de comidas típicas, como locro, empanadas, asado y milanesas, creando un ambiente festivo que combina cultura y religión. Este tipo de eventos resalta el legado cultural de la región y fortalece los lazos comunitarios.