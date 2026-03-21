Sábado, 21 de Marzo 2026
Fiestas patronales de San José: uniendo a la comunidad en celebración y fe
La Rioja

Fiestas patronales de San José: uniendo a la comunidad en celebración y fe

El 21 de marzo, la fiesta patronal en honor a San José reunió a miles de personas en un ambiente festivo, destacando la tradición que lleva más de dieciséis años. La participación incluye procesiones, misa y comidas típicas, fortaleciendo la cultura local y el turismo.

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El sábado 21 de marzo, el gobernador Ricardo Quintela estuvo presente en las fiestas patronales en honor a San José en el paraje homónimo, situado a lo largo de la Ruta Provincial N° 6. Este evento, que ha sido organizado por la familia de Leopoldo Molina durante más de dieciséis años, reunió a numerosos vecinos y visitantes en un ambiente festivo y comunitario.

Molina destacó la importancia de esta celebración, que no solo honra al santo, sino que también permite a la comunidad reunirse y celebrar sus tradiciones. "El gobernador nos acompaña desde hace años y siempre colabora con la realización de la fiesta", comentó, resaltando el apoyo del Gobierno provincial en la organización del evento.

La jornada incluyó una tradicional procesión con agrupaciones gauchas y culminó con una misa y bautismos, subrayando el sentido espiritual de la celebración. Los asistentes disfrutaron de comidas típicas como locro, empanadas y asado, creando un ambiente de camaradería y cultura popular. Este tipo de eventos refuerzan los lazos comunitarios y fomentan el turismo en la región, atrayendo a personas interesadas en la cultura local.

Etiquetas: la rioja fiesta patronal san josé tradición comunidad gobierno provincial
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