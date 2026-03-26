Ganaderos de La Rioja se preparan ante la sequía: INTA lanza plan de contingencia

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El sector ganadero de los Llanos Riojanos se beneficiará de un nuevo plan provincial preliminar de contingencia para mitigar los efectos de la sequía. Este plan fue presentado por el director nacional del INTA, Ariel Pereda, en una reunión junto a otros funcionarios y el ministro de Producción y Ambiente, Ernesto Pérez.

La propuesta incluye un componente de asistencia focalizado en las áreas más afectadas por la sequía forrajera, permitiendo al ministerio ofrecer apoyo a los productores más vulnerables. Se estima que el 88% de los productores recibirán asistencia directa y un 7% de manera indirecta.

Además, se avanza en la habilitación del Laboratorio de Diagnóstico de Salud Animal en la Agencia de Extensión Rural El Portezuelo. Este laboratorio, único en la región, facilitará el análisis de brucelosis, reduciendo costos y distancias al evitar el envío de muestras a otros laboratorios en Córdoba o Bariloche.

Estas iniciativas buscan fortalecer el sector ganadero, optimizar recursos y poner a disposición tecnologías que ayuden a los productores a tomar decisiones informadas, promoviendo así un desarrollo sostenible en la región.