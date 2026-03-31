Martes, 31 de Marzo 2026
Gobierno provincial garantiza el pago de haberes de marzo para el próximo martes 31
La Rioja

Gobierno provincial garantiza el pago de haberes de marzo para el próximo martes 31

El Gobierno de La Rioja confirmará el 31 de marzo el pago de sueldos a diversos sectores de la administración pública, incluyendo salud y fuerzas de seguridad, en medio de un contexto económico desafiante. La transparencia en este proceso es clave para la planificación financiera de los beneficiarios.

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El Gobierno de la Provincia de La Rioja anunció que el 31 de marzo se llevará a cabo el pago de los haberes correspondientes al mes de marzo para distintos sectores de la administración pública. Este procedimiento se realizará a través de entidades bancarias habilitadas, asegurando que los trabajadores reciban sus salarios en tiempo y forma.

Los agentes de la Función Judicial, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General, y el Ministerio de Salud Pública podrán cobrar sus sueldos en cajeros del Banco Rioja. Además, se incluyen a los trabajadores de Apos, el Hospital de la Madre y el Niño, y el Hospital Vera Barros. Por otro lado, el pago para las fuerzas de seguridad, como la Policía (Capital) y el Servicio Penitenciario, estará disponible a través del Banco Hipotecario.

La transparencia en la gestión de los haberes es una prioridad para el gobierno provincial. Se destaca que la información oficial sobre los pagos puede ser consultada en su sitio web. Este apoyo financiero es fundamental para muchos ciudadanos en un contexto económico complicado, y se espera que la administración provincial continúe trabajando en políticas que favorezcan la estabilidad económica en la región.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial haberes de marzo administración pública economía salarios
TL;DR

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