Viernes, 20 de Marzo 2026
Horarios especiales de Rioja Bus para feriados: cambios que afectarán a los usuarios.
La Rioja

Horarios especiales de Rioja Bus para feriados: cambios que afectarán a los usuarios.

El 23 y 24 de marzo, el transporte público en La Rioja operará con un cronograma especial, comenzando a las 7 horas. Las líneas rurales no funcionarán esos días, reanudando escalonadamente desde el 25. Se aconseja a los usuarios planificar sus traslados ante el aumento esperado en la demanda.

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La Secretaría de Transporte y Movilidad de La Rioja ha anunciado un cronograma especial para el servicio de transporte público durante los feriados nacionales del 23 y 24 de marzo. Según la información proporcionada, Rioja Bus comenzará a operar a partir de las 7 horas en ambos días, con una frecuencia adaptada a la ocasión.

En relación a las líneas rurales, se ha confirmado que no habrá servicio el lunes 23 y el martes 24. La actividad de estas unidades se reanudará de manera escalonada desde el miércoles 25. Ese día, comenzarán a operar las líneas Ruta Nº 6 y Ruta Nº 25, mientras que el jueves 26 será el turno de la línea Ruta Nº 5. Finalmente, el viernes 27, las líneas Ruta Nº 6 y Ruta Nº 25 volverán a su horario habitual.

Se recomienda a los usuarios que tomen en cuenta estos cambios para evitar inconvenientes en sus traslados, especialmente en un periodo donde se anticipa un aumento en la demanda de transporte público.

Etiquetas: la rioja transporte público cronograma especial feriados nacionales movilidad rioja bus
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