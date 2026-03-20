Viernes, 20 de Marzo 2026
Impulso a la vitivinicultura: se asegura fondo rotatorio en La Rioja
La Rioja

Impulso a la vitivinicultura: se asegura fondo rotatorio en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela confirmó la continuidad del fondo rotatorio para el sector vitivinícola, crucial en tiempos de alta demanda hídrica y costos energéticos. Este apoyo busca aliviar la carga financiera de los productores en la cosecha de uva, beneficiando a la comunidad en general.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 20 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este viernes, el gobernador Ricardo Quintela se reunió en Casa de Gobierno con representantes de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) para dialogar sobre el fondo rotatorio, vital para el sector vitivinícola. La reunión permitió identificar las necesidades y demandas de los productores, según explicó el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria.

Brizuela y Doria destacó que se ha implementado un crédito destinado a la recolección de uva, similar al que se aplicó para la aceituna en Aimogasta. Además, se anunció una prórroga en el vencimiento de la factura de energía eléctrica para aliviar los costos durante los meses de mayor demanda hídrica, que comienzan en junio.

El intendente calificó el encuentro como “muy fructífero”, resaltando la colaboración entre el Gobierno y el sector productivo en un contexto económico complicado. Los productores expresaron su agradecimiento por las medidas adoptadas, que tienen un impacto positivo en la comunidad, al transformar los recursos en bienes necesarios.

Por su parte, Gustavo Dávila Cruz, síndico de la cooperativa La Riojana, subrayó la importancia del fondo rotatorio como una herramienta financiera crucial para enfrentar los altos costos, especialmente durante la cosecha.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela cámara riojana de productores agropecuarios economía políticas públicas vitivinicultura
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2454 articles →

Artículos relacionados

Ruta Nacional 141 en estado crítico: vecinos de Chepes piden soluciones urgentes

Padres exigen soluciones en Escuela N° 16 de Chilecito ante escasez de docentes

Jueza de La Rioja aislada tras denuncias de violencia laboral en su juzgado
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar