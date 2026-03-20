Impulso a la vitivinicultura: se asegura fondo rotatorio en La Rioja

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Este viernes, el gobernador Ricardo Quintela se reunió en Casa de Gobierno con representantes de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA) para dialogar sobre el fondo rotatorio, vital para el sector vitivinícola. La reunión permitió identificar las necesidades y demandas de los productores, según explicó el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria.

Brizuela y Doria destacó que se ha implementado un crédito destinado a la recolección de uva, similar al que se aplicó para la aceituna en Aimogasta. Además, se anunció una prórroga en el vencimiento de la factura de energía eléctrica para aliviar los costos durante los meses de mayor demanda hídrica, que comienzan en junio.

El intendente calificó el encuentro como “muy fructífero”, resaltando la colaboración entre el Gobierno y el sector productivo en un contexto económico complicado. Los productores expresaron su agradecimiento por las medidas adoptadas, que tienen un impacto positivo en la comunidad, al transformar los recursos en bienes necesarios.

Por su parte, Gustavo Dávila Cruz, síndico de la cooperativa La Riojana, subrayó la importancia del fondo rotatorio como una herramienta financiera crucial para enfrentar los altos costos, especialmente durante la cosecha.