Incendio en vivienda de La Rioja: una paloma causa daños significativos por cortocircuito

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Un incendio en una vivienda familiar en La Rioja fue provocado por un cortocircuito tras el contacto de una paloma con el cableado de alta tensión. Este accidente tuvo lugar en la esquina de Facundo Quiroga y Granadero Bure, donde la descarga eléctrica generó una lluvia de chispas que encendió rápidamente el fuego debido a la sequedad del ambiente y la presencia de materiales inflamables.

Los vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia, que llegaron de inmediato para combatir las llamas. Gracias a su rápida intervención, se logró controlar el fuego antes de que se extendiera por completo a la estructura de la casa. A pesar de los considerables daños materiales, no se han reportado heridos graves en el incidente.

Este evento subraya la necesidad de reforzar las medidas de seguridad relacionadas con el tendido eléctrico en la zona. Las autoridades locales han hecho un llamado a la comunidad para que mantenga una vigilancia constante sobre las instalaciones eléctricas y reporten cualquier irregularidad que pueda representar un peligro.

La situación también invita a reflexionar sobre los riesgos que pueden surgir de la interacción entre la fauna urbana y las infraestructuras, como se evidenció en este caso. La prevención y la atención son clave para evitar tragedias similares en el futuro.