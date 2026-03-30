Lunes, 30 de Marzo 2026
Jóvenes de La Rioja lideran marcha por la vida con respaldo de la comunidad
La Rioja

Jóvenes de La Rioja lideran marcha por la vida con respaldo de la comunidad

Una caravana de autos, motos y ciclistas marchó en defensa de la vida en La Rioja, culminando en un emotivo acto con discursos y música en la Plaza 25 de Mayo. La comunidad reafirmó su compromiso por políticas que protejan a las familias y a los más vulnerables.

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La jornada de ayer comenzó con una caravana de autos, motociclistas, ciclistas y caminantes que se desplazó desde el Parque de las Juventudes hasta la Plaza 9 de Julio. Allí, los participantes se concentraron antes de continuar su recorrido hacia la Plaza 25 de Mayo, pasando por Av. Rivadavia, Adolfo E. Dávila y San Nicolás de Bari. Durante el trayecto, se llevaron a cabo diversas postas donde se leyó una proclama que enfatizaba la necesidad de proteger la vida desde la concepción, comenzando frente a la Legislatura de la Provincia.

En la intersección de la Iglesia Catedral y la Casa de Gobierno, se reiteró la importancia de las políticas públicas que apoyen a familias y mujeres en situación de vulnerabilidad. El cierre del recorrido se realizó frente al Tribunal Superior de Justicia y el Juzgado Federal, donde se hizo un llamado a una justicia que defienda a los más indefensos.

Mientras los participantes llegaban a la plaza, comenzó la Retreta por la Vida, con la Banda Municipal de Música bajo la dirección del Prof. Pablo Emanuel Maldonado. En el acto central, la Lic. Yessica Rezinovsky destacó el trabajo de la Mesa Provida y el legado de Graciela Sobol de Nowakowski. Además, el filósofo Horacio Giusto instó a la comunidad a mantenerse firme frente a nuevas agendas globales que amenazan la vida, la familia y la fe. La jornada culminó con una interpretación de “Imagine” por la Banda Municipal, que invitó a reflexionar sobre la construcción de un mundo mejor.

Etiquetas: argentina marcha por la vida políticas públicas justicia comunidad retreta por la vida
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