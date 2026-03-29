Domingo, 29 de Marzo 2026
La comunidad católica se prepara para el Domingo de Ramos en La Rioja
La Rioja

La comunidad católica se prepara para el Domingo de Ramos en La Rioja

El Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, se celebrará el 30 de marzo con procesiones y bendición de ramos en las parroquias. Esta tradición tiene raíces en Jerusalén y Roma, destacando la Pasión de Cristo y la invitación a los fieles a reflexionar sobre el misterio pascual.

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El 30 de marzo, la Iglesia Católica celebra el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa y conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Durante esta jornada, los fieles se reúnen en sus parroquias para recibir la bendición de las palmas por parte del sacerdote y participar en la procesión y la Misa Solemne, donde se lee el relato de la Pasión de Cristo.

Esta celebración combina tradiciones litúrgicas de Jerusalén y Roma. La de Jerusalén recuerda cómo la multitud aclamó a Jesús como el Rey de Paz, mientras que la de Roma invita a los fieles a prepararse para la Semana Santa. La Misa del Domingo de Ramos se centra en la Pasión de Jesús, con lecturas del libro de Isaías y el Salmo 22, que expresan la obediencia de Jesús hasta la muerte en la cruz.

La procesión, que data del siglo IV, incluye a los fieles portando ramos de palma y olivo, mientras los sacerdotes marchan al frente. Además, se destaca la importancia de conservar los ramos bendecidos en los hogares como símbolo de la victoria pascual de Jesús.

Etiquetas: semana santa domingo de ramos tradición católica procesión misa solemne jerusalén
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