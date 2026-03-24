Martes, 24 de Marzo 2026
La comunidad riojana rinde homenaje a Néstor Pantaleo, ícono de la fotografía local
La Rioja

La comunidad riojana rinde homenaje a Néstor Pantaleo, ícono de la fotografía local

La Rioja llora la pérdida de Néstor Pantaleo, un fotógrafo emblemático que capturó la esencia y los paisajes de la región. Su legado visual perdurará en la memoria colectiva.

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La comunidad de La Rioja está sumida en el luto por la pérdida de Néstor Pantaleo, un fotógrafo emblemático que dedicó su vida a capturar la identidad y los paisajes de la región. Su fallecimiento ha provocado un profundo impacto en quienes valoran su contribución a la memoria colectiva de la provincia.

Pantaleo se destacó durante años no solo por su habilidad técnica, sino también por su compromiso con la historia local. Su trabajo inmortalizó los rincones y la idiosincrasia de La Rioja, dejando un legado visual que sus colegas y allegados han reconocido como un testimonio vivo de la provincia. Su archivo de imágenes se considera un patrimonio emocional para la comunidad.

Desde el ámbito cultural y periodístico, se han realizado homenajes en honor a su dedicación a la fotografía. Las palabras de sus allegados reflejan la conexión que estableció con la comunidad: “De ahora en más, va a retratar la eternidad”, subrayando así la importancia de su labor en la cultura local.

Etiquetas: la rioja néstor pantaleo fallecimiento cultura fotografía legado
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