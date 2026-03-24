La comunidad riojana rinde homenaje a Néstor Pantaleo, ícono de la fotografía local

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La comunidad de La Rioja está sumida en el luto por la pérdida de Néstor Pantaleo, un fotógrafo emblemático que dedicó su vida a capturar la identidad y los paisajes de la región. Su fallecimiento ha provocado un profundo impacto en quienes valoran su contribución a la memoria colectiva de la provincia.

Pantaleo se destacó durante años no solo por su habilidad técnica, sino también por su compromiso con la historia local. Su trabajo inmortalizó los rincones y la idiosincrasia de La Rioja, dejando un legado visual que sus colegas y allegados han reconocido como un testimonio vivo de la provincia. Su archivo de imágenes se considera un patrimonio emocional para la comunidad.

Desde el ámbito cultural y periodístico, se han realizado homenajes en honor a su dedicación a la fotografía. Las palabras de sus allegados reflejan la conexión que estableció con la comunidad: “De ahora en más, va a retratar la eternidad”, subrayando así la importancia de su labor en la cultura local.