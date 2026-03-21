La Peña del Sergio" promete una noche de música y baile en la Terminal de Combis

Este sábado 21 de marzo, la ciudad de La Rioja será sede de una nueva edición de “La Peña del Sergio”, un evento musical que se llevará a cabo en el Playón de la Terminal de Combis. La actividad comenzará a las 22 horas, ofreciendo una variada propuesta artística para los amantes de la música en vivo.
La cartelera de la noche incluye a reconocidos artistas como La Mega, La Monto y Umbral Santiagueño, además de las presentaciones de Mily Juarez y Noe Borges. Se espera una gran participación del público local, que podrá disfrutar de estas actuaciones en un ambiente comunitario.
Las entradas ya están a la venta y se ofrece una promoción especial llamada “Promo 5x4 anticipadas”, diseñada para facilitar el acceso grupal al evento. El costo de cada entrada es de 12 mil pesos. Para más información o reservas, se puede contactar al número 380 434 9196.
La Peña del Sergio se ha establecido como un evento destacado en la agenda cultural de La Rioja, promoviendo el encuentro entre amigos y familias a través de la música.