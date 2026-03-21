Sábado, 21 de Marzo 2026
La Peña del Sergio" promete una noche de música y baile en la Terminal de Combis
La Rioja

La Peña del Sergio" promete una noche de música y baile en la Terminal de Combis

Este sábado 21 de marzo, La Peña del Sergio se llevará a cabo en el Playón de la Terminal de Combis a partir de las 22 horas. Las entradas están a 12 mil pesos con una promoción especial de “Promo 5x4”. ¡No te lo pierdas!

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Este sábado 21 de marzo, la ciudad de La Rioja será sede de una nueva edición de “La Peña del Sergio”, un evento musical que se llevará a cabo en el Playón de la Terminal de Combis. La actividad comenzará a las 22 horas, ofreciendo una variada propuesta artística para los amantes de la música en vivo.

La cartelera de la noche incluye a reconocidos artistas como La Mega, La Monto y Umbral Santiagueño, además de las presentaciones de Mily Juarez y Noe Borges. Se espera una gran participación del público local, que podrá disfrutar de estas actuaciones en un ambiente comunitario.

Las entradas ya están a la venta y se ofrece una promoción especial llamada “Promo 5x4 anticipadas”, diseñada para facilitar el acceso grupal al evento. El costo de cada entrada es de 12 mil pesos. Para más información o reservas, se puede contactar al número 380 434 9196.

La Peña del Sergio se ha establecido como un evento destacado en la agenda cultural de La Rioja, promoviendo el encuentro entre amigos y familias a través de la música.

Etiquetas: la rioja la peña del sergio música en vivo evento cultural promociones entradas comunidad
TL;DR

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