La Rioja avanza hacia un futuro sostenible con el 74,95% de energía renovable

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La Rioja se ha posicionado como una de las provincias más avanzadas en la generación de energía limpia en Argentina, logrando un aporte renovable que supera el promedio nacional. Durante 2025, la cobertura de energías renovables en la matriz eléctrica provincial alcanzó el 74,95% de la demanda total, en comparación con el 40,21% registrado a nivel país.

La demanda total de energía eléctrica en La Rioja durante 2025 fue de 1.639,01 GWh, de los cuales la generación renovable representó 1.228,5 GWh. De esta cantidad, la energía eólica contribuyó con 739,1 GWh (60,2%) y la solar con 489,4 GWh (39,8%). Este desarrollo equilibrado de tecnologías refleja el compromiso de la provincia con una matriz energética más limpia y sustentable.

A nivel nacional, la generación renovable alcanzó 56.799 GWh, cubriendo más de cuatro de cada diez MWh consumidos, lo que ha fortalecido la matriz energética del país. Además, la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de la Industria Renovable destacó que sus empresas asociadas, como Parque Arauco, aportaron el 68,8% de la generación eólica y solar en el país, contribuyendo a un superávit comercial energético récord en 2025.