Martes, 24 de Marzo 2026
La Rioja conmemora 50 años del Golpe: un llamado a la memoria y justicia colectiva
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La Rioja conmemora 50 años del Golpe: un llamado a la memoria y justicia colectiva

El Gobierno de La Rioja conmemora el aniversario del Golpe Cívico-Militar, reafirmando su compromiso con memoria, verdad y justicia frente a discursos negacionistas. La defensa de la democracia se vuelve crucial en un contexto donde el Gobierno nacional minimiza estos hechos históricos.

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El Gobierno de La Rioja conmemora este año el 50º aniversario del Golpe Cívico-Militar, reafirmando su compromiso con la defensa de la democracia y la memoria colectiva. Durante el acto, el secretario de Derechos Humanos, Delfor “Pocho” Brizuela, subrayó la importancia de mantener vivos los reclamos de memoria, verdad y justicia en el contexto actual.

Brizuela enfatizó que conmemorar esta fecha no es solo un ritual, sino una advertencia frente a intentos de negación de los hechos históricos y la violencia estatal. Recordó que el terrorismo de Estado dejó profundas cicatrices en la sociedad argentina, con miles de desaparecidos y un impacto severo en la economía y la estructura social del país.

El secretario también criticó al Gobierno nacional por intentar deslegitimar la historia de sufrimiento del pueblo argentino, destacando que se busca reinstalar teorías ya rechazadas, como la de los “dos demonios”. Brizuela reafirmó el compromiso de la sociedad en seguir reivindicando los juicios por delitos de lesa humanidad y en exigir justicia por los desaparecidos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial golpe cívico-militar memoria verdad justicia derechos humanos política
TL;DR

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