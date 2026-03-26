La Rioja innova con la presentación de un robot humanoide único en el país

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El gobernador Ricardo Quintela encabezó la presentación del primer robot humanoide creado en La Rioja, resultado de un esfuerzo conjunto de profesionales y estudiantes de la provincia. Este hito se enmarca en una política de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación por parte del gobierno provincial.

Durante el evento, el secretario de Ciencia y Tecnología, Hugo Vera, resaltó la importancia de este logro, señalando que representa los frutos de políticas públicas efectivas. Vera destacó la colaboración entre la Secretaría y diversas instituciones, en particular con el Cluster Tecnológico del ISAE.

El director del Cluster, José Nieto, comentó que el robot, desarrollado por jóvenes de la provincia, es un robot antropomorfo de software libre. Nieto enfatizó la capacidad de innovación de los jóvenes y la necesidad de fortalecer la formación en áreas tecnológicas para generar empleo de calidad.

El robot tiene múltiples aplicaciones, incluyendo funciones como asistente educativo y presentador en eventos. Nieto finalizó subrayando la transformación que la inteligencia artificial está generando en la educación y el trabajo, instando a considerar estas herramientas como fundamentales para el desarrollo del país.