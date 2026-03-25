Miércoles, 25 de Marzo 2026
La "Ruta de los Mártires" cobra vida con nueva señalización inaugurada por Quintela
La Rioja

La "Ruta de los Mártires" cobra vida con nueva señalización inaugurada por Quintela

El gobernador Ricardo Quintela inauguró la señalización de la Ruta de los Mártires, recordando a los sacerdotes asesinados en la última dictadura. Este acto, parte de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado, busca mantener viva la memoria histórica y fomentar la defensa de los derechos humanos en la comunidad.

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El gobernador Ricardo Quintela lideró un acto de señalización en homenaje a los sacerdotes asesinados durante la última dictadura cívico-militar, en el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado en Argentina. Este evento tuvo lugar frente a la vivienda de las hermanas Josefinas, un sitio que simboliza el compromiso social y religioso de aquellos perseguidos.

La reciente señalización de la Ruta de los Mártires se presenta como un hito en la memoria colectiva de La Rioja, buscando mantener vivo el legado de las víctimas. Quintela destacó la importancia de recordar los crímenes de la noche del 18 de julio de 1976, donde se secuestraron a Gabriel Longueville y a Fray Carlos de Dios Murias, y enfatizó la necesidad de no olvidar estos hechos trágicos.

Bajo el lema de “Memoria, Verdad y Justicia”, el acto concluyó con un llamado a la reflexión sobre la defensa de los derechos humanos. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio por educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de recordar y honrar a quienes lucharon por la justicia y la verdad en Argentina.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela conmemoración memoria histórica derechos humanos ruta de los mártires
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