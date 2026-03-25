Miércoles, 25 de Marzo 2026
La Terminal de Ómnibus de La Rioja sigue con baja afluencia de pasajeros tras el feriado
La Rioja

La Terminal de Ómnibus de La Rioja sigue con baja afluencia de pasajeros tras el feriado

El fin de semana largo evidenció un drástico descenso en la actividad en la Terminal de Ómnibus, con plataformas desiertas y caída en la demanda de transporte. Las empresas no reforzaron los servicios, reflejando un cambio en las preferencias de los viajeros, que priorizan destinos cercanos debido a la coyuntura económica.

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El sector del transporte en La Rioja experimentó un impacto negativo durante el reciente fin de semana largo, evidenciado por la baja actividad en la Terminal de Ómnibus local. Las boleterías se encontraban sin filas y las plataformas estaban desiertas, lo que reflejó una notable ausencia de pasajeros.

Las empresas de transporte optaron por no agregar unidades adicionales a sus recorridos, dado que la demanda fue mínima. Este fenómeno se debe a una marcada disminución en el interés por viajar hacia o desde la capital riojana, comparado con fines de semana largos anteriores.

Además, el ambiente desolador de la terminal se replicó en la circulación vehicular y el movimiento de personas en puntos clave de la ciudad, que fue escaso. Este comportamiento se alinea con una tendencia nacional de menor afluencia de turistas, donde se priorizan destinos cercanos y el ahorro.

En este contexto, se destaca que la coyuntura económica actual ha llevado a los viajeros a adoptar un comportamiento más cauteloso, optando por reducir gastos en traslados y turismo recreativo.

Etiquetas: la rioja transporte turismo economía fin de semana largo terminal de ómnibus
TL;DR

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