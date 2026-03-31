Martes, 31 de Marzo 2026
Las Olimpiadas Policiales 2026 en La Rioja: un evento que une a las fuerzas de seguridad.
La Rioja

Las Olimpiadas Policiales 2026 en La Rioja: un evento que une a las fuerzas de seguridad.

Las Olimpiadas Policiales 2026 han comenzado, promoviendo camaradería y competencia entre diversas regionales. Este evento busca fortalecer los lazos y valores dentro de la institución.

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Las Olimpiadas Policiales 2026 han sido inauguradas en un evento que coincide con el 435° aniversario de la Institución Policial. Este encuentro busca fomentar la camaradería y el compromiso entre los participantes de distintas dependencias policiales.

La ceremonia contó con la presencia de varias autoridades, incluyendo al Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Dr. Miguel Ángel Zárate, y al Jefe de Policía, Crio. Gral. Alberto Antonio Castillo. Además, se realizó una invocación religiosa a cargo del Pbro. Alfredo Nicolás Vílchez, quien ofreció un momento de reflexión para los asistentes.

Durante el acto se entregaron elementos a diferentes regionales policiales, lo que refuerza el desarrollo de actividades deportivas. Estas olimpiadas no solo fomentan la competencia atlética, sino que también promueven el trabajo en equipo y los principios que caracterizan a la institución, permitiendo a los agentes fortalecer sus lazos y enfocarse en su crecimiento personal y profesional.

El evento, que se desarrollará en diferentes disciplinas, se ha convertido en una tradición y destaca la importancia del esfuerzo individual y colectivo en la labor diaria de los cuerpos de seguridad.

Etiquetas: la rioja olimpiadas policiales policía evento deportivo compromiso institucional seguridad
TL;DR

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