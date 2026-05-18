Lunes, 18 de Mayo 2026
Mega Sorteo de 200 Smart TV: La iniciativa de Internet para Todos en La Rioja
La Rioja

Mega Sorteo de 200 Smart TV: La iniciativa de Internet para Todos en La Rioja

Internet para Todos realizará el Mega Sorteo Mundial de 200 Smart TV para clientes actuales y nuevos del servicio Doble Play. Los sorteos se transmitirán en vivo desde el 18 de mayo, buscando premiar la fidelidad de sus usuarios y atraer nuevos clientes. Además, habrá sorteos de camisetas oficiales de la Selección Argentina. Una oportunidad única en un mercado competitivo.

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Internet para Todos lanzó el Mega Sorteo Mundial que incluye 200 Smart TV, dirigido a clientes actuales y nuevos del servicio Doble Play. Esta promoción abarca usuarios de Capital y del interior provincial, siempre que sus cuentas estén al día.

Los sorteos se transmitirán en vivo a través de Canal 9 y en las redes oficiales de la empresa, con el primero programado para el 18 de mayo a las 20 horas. Las fechas de los sorteos adicionales son el 21, 22, 28 y 29 de mayo y el 4 y 5 de junio.

Con esta iniciativa, la empresa busca "premiar la fidelidad y confianza" de sus clientes en el marco del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Adicionalmente, quienes participen en las transmisiones tendrán la oportunidad de ganar camisetas oficiales de la Selección Argentina, fomentando así una comunidad activa.

La compañía, que ofrece planes de internet de hasta 1000 megas y más de 180 canales HD, se posiciona como un actor relevante en el sector de telecomunicaciones, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de sus usuarios en un mercado competitivo.

Etiquetas: la rioja internet para todos mega sorteo televisión digital promociones conectividad
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