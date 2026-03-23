Lunes, 23 de Marzo 2026
Niños del Interior en La Rioja reciben 300 bicicletas donadas por Martín Casas
La Rioja

Niños del Interior en La Rioja reciben 300 bicicletas donadas por Martín Casas

Martín Casas ha donado 300 bicicletas a niños del interior de La Rioja, transformando su gomería en un símbolo de solidaridad. Cada rodado es una oportunidad para acceder a la educación en un contexto económico complicado.

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En el barrio Néstor Kirchner, la gomería de Martín Casas se ha convertido en un símbolo de solidaridad al reparar y donar 300 bicicletas a niños y niñas del interior de La Rioja. Esta iniciativa, que lleva un año y medio, surgió de una conversación entre amigos que buscaban igualar oportunidades a través de la campaña “Dame una mano”.

Martín, con su experiencia como gomero, repara bicicletas en diversas condiciones, desde las oxidadas hasta las olvidadas en patios. Para muchos beneficiarios, estas bicicletas son esenciales, representando el único medio de transporte para asistir a la escuela y enfrentar largas distancias. La comunidad ha jugado un rol clave en el éxito del proyecto, brindando donaciones de bicicletas y juguetes.

El impacto de esta movida ha superado las expectativas de Casas, quien se mostró emocionado al declarar que no sabía que su labor llegaría tan lejos. Cada bicicleta entregada simboliza una nueva oportunidad para los niños, transformando vidas en un contexto económico difícil. “Nuestro objetivo es que la falta de recursos no sea un obstáculo”, concluyó Martín, mientras sigue recibiendo donaciones con la misma pasión del inicio.

Etiquetas: la rioja bicicletas solidaridad educación martín casas barrio néstor kirchner
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