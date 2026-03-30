Lunes, 30 de Marzo 2026
Nueva Oficina de Control y Fiscalización de Denuncias comienza a funcionar en la provincia
La Rioja

Nueva Oficina de Control y Fiscalización de Denuncias comienza a funcionar en la provincia

La nueva Oficina de Control y Fiscalización de Denuncias en La Rioja ya está operativa, mejorando la atención ciudadana y el sistema judicial local con intervenciones en casos específicos.

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La nueva Oficina de Control y Fiscalización de Denuncias ya se encuentra operativa en La Rioja, siguiendo una instrucción del fiscal general, Javier Vallejos. Esta iniciativa busca mejorar los controles internos y la respuesta del sistema de justicia en la provincia.

El área, dirigida por Juan Pablo Minué Belber, tiene como objetivo atender las consultas de la ciudadanía y intervenir en situaciones específicas. Desde su inicio, se han abordado tres casos, donde se constató que dos denuncias estaban en trámite y se brindó asistencia a una persona vulnerable mediante contención psicológica.

Minué Belber también mencionó los avances en la colaboración con otras instancias del Poder Judicial, destacando una reunión con juezas de los juzgados de familia para mejorar la coordinación de trabajo. Además, el Fiscal General está realizando visitas a distintas dependencias judiciales para evaluar el estado de causas y las condiciones laborales del personal.

Estas acciones forman parte de una política institucional más amplia destinada a optimizar el funcionamiento del sistema judicial y asegurar una justicia más accesible y eficiente para la población.

Etiquetas: la rioja oficina de control y fiscalización justicia política institucional sistema judicial javier vallejos
TL;DR

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