Viernes, 27 de Marzo 2026
Operativo de mantenimiento en rutas: mejoras para la seguridad vial en La Rioja
La Rioja

Operativo de mantenimiento en rutas: mejoras para la seguridad vial en La Rioja

La Dirección Provincial de Vialidad realiza un operativo de mantenimiento de rutas en La Rioja, abarcando zonas clave como Capital y Chilecito. Se ejecutan tareas de conservación, desmalezamiento y reparación en diversas rutas provinciales para mejorar la transitabilidad. La conectividad vial se refuerza con la coordinación de cuadrillas y maquinaria pesada, asegurando un acceso más seguro para todos.

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La Dirección Provincial de Vialidad está ejecutando un amplio operativo de mantenimiento y conservación de rutas en La Rioja. Las intervenciones se realizan en diversas zonas, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la conectividad provincial.

En la Zona C2, que comprende Capital, Castro Barros y Aimogasta, se llevan a cabo trabajos en la RP Nº 9, además de desmalezamiento en la RP Nº 7 y mantenimiento en la RP Nº 3. En la Zona Sur, se centra el esfuerzo en la RP Nº 30, afectada por lluvias, y en la RP Nº 34 se realizan tareas de conservación. Asimismo, la Zona C1 incluye trabajos en la RP Nº 25 y mantenimiento en barrios de Capital.

El despliegue implica la coordinación de cuadrillas y maquinaria pesada, abarcando desde el perfilado de calzadas hasta la limpieza de cunetas y reparación de badenes. Este esfuerzo es crucial para asegurar que las rutas se mantengan en óptimas condiciones, especialmente tras condiciones climáticas adversas.

Finalmente, en la Zona Nor-Este, que incluye Chilecito, Famatina y San Blas de los Sauces, también se realizan trabajos de mantenimiento y perfilado de caminos, contribuyendo a la mejora general de la infraestructura vial en la provincia.

Etiquetas: la rioja mantenimiento de rutas vialidad obras públicas transitabilidad conservación de caminos
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